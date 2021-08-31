Ломать не строить: в Ярославской области готовятся к отопительному сезону

В Рыбинске сообщили, что район готов к зиме на 90%. Фото: Администрация Рыбинска

До холодов осталось совсем немного времени, а это означает, что в квартирах Ярославской области скоро включат отопление. Насколько же это безопасно? Еще свежа в памяти коммунальная авария в Ростове Великом. В жуткие морозы без тепла остались около трех тысяч жителей.

Сейчас по области идут работы по подготовке к отопительному сезону. В Рыбинске сообщили, что район готов к зиме на 90%.

— Готовность в районе 90 % заявляют управляющие компании. Основные вопросы были по качеству промывки. Ситуацию, когда УК не желали делать ее качественно, удалось переломить. И мне кажется, благодаря этому обращений граждан даже стало меньше поступать в администрацию. Больше всего в настоящий момент вызывают опасения те дома, где жители сами занялись управлением своего жилфонда. Такой дом должен быть готов к зиме, как и любой другой, — рассказал заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Недавно на котельную Угличского района с проверкой выехал районный прокурор.

- Угличский межрайонный прокурор выехал на котельные Углича для проверки перед отопительным периодом. Были осмотрены участки тепловых сетей, оценено их утепление и изоляция, проверено наличие резервного топлива, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

В самом же Ростове Великом подготовка к холодам идет с мая. До начала нового отопительного сезона в городе специалисты должны проверить 130 километров теплотрассы и 64 котельные.