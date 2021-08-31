В Ярославле дом для работников Большой мануфактуры отреставрируют Фото: Правительство Ярославской области

Дом для работников Ярославской Большой мануфактуры, которые находится на улице Семашко, отреставрируют и приспособят для использования. Департамент охраны объектов культурного наследия дал разрешения на ремонтные работы.

- Согласно выданному разрешению все мероприятия должны быть завершены в августе 2024 года, – сказал заместитель председателя правительства области Роман Колесов. – При этом обязательно оставить неизменной историческую функцию здания – использование в качестве жилого дома.

В правительстве области рассказали, что Ярославская Большая мануфактура – одно из крупнейших и старейших текстильных предприятий страны. Она была основана в 1722 году по указу Петра I голландцем Иваном Тамесом и ярославским купцом Максимом Затрапезновым с сыновьями. Строительство трехэтажного кирпичного дома для служащих было завершено в 1891 году.