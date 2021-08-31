Сыр из Ярославской области стал лучшим сыром России - 2021

Сыр из Ярославской области признан лучшим сыром России Фото: Правительство Ярославской области

По итогам всероссийского гастрономического фестиваля «Сыр. Пир. Мир» лучшим сыром признан «Грюйер Патрис Норман». Его изготавливают на предприятии в Ярославской области.

- Теперь «Грюйер Патрис Норман» будет представлять нашу страну на конкурсе, который в сентябре пройдет во Франции в рамках международного сырного салона «Mondial du Fromage», – сказал губернатор Дмитрий Миронов. – Высокое качество нашей продукции не раз было отмечено различными наградами, в том числе международными, и признание сыра из Ростовского района лучшим в России в очередной раз подтверждает мастерство и ответственность производителей области.

В конкурсе было представлено 952 вида сырной продукции со всей страны.