В Ярославле водитель на «Хендай» сбил 14-летнюю девочку

За одни сутки в Ярославле сбили двух пешеходов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера, 30 августа, около восьми часов вечера под колеса «Хендай» попала 14-летняя девочка. ДТП произошло на Тормозном шоссе в районе дома №93А.

- По предварительной информации, девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

За рулем «Хендай» находился 43-летний мужчина. Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками ГИБДД проводится проверка.

Устанавливается обстоятельства и другого ДТП, в котором пострадал 20-летний молодой человек. На Тутаевском шоссе его сбил 21-летний водитель. Пешеход шел по «зебре».

- Пострадавшего с травмами госпитализировали, - сообщили в полиции.