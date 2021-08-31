Только в резиновых сапогах: к детскому саду Ярославля после дождя почти не пройти

Под огромными лужами скрываются такие же огромные ямы. ФОТО: Любовь Колесова

С наступлением сезона дождей во дворах Ярославля разливаются «моря». Ливневок около жилых домов катастрофически не хватает. Помимо этого, под огромными лужами скрываются глубокие ямы.

У детского сада №204, который находится на улице Чкалова уже сейчас начались подобные проблемы.

- У детского сада огромные ямы и лужи, которые даже не перепрыгнуть. Когда идут дожди, пройти можно только в резиновых сапогах. Вчера забирала ребенка на велосипеде, итог – ноги сырые у обоих, бегом бежали домой, - пишет в соцсетях Любовь Колесова.

Образовавшийся мини-водоем вплотную подходит к калитке и забору детского сада. Забирать детей в таких условиях стало крайне проблематично.