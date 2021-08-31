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Происшествия31 августа 2021 13:31

Депутата Ярославской облдумы Романа Фомичева оставили под домашним арестом

Арест, который депутат отбывает в своем особняке, продлен до 30 октября
Полина Вачнадзе
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Арест ярославского депутата продлили до конца октября. ФОТО: страница Романа Фомичева, "Фейсбук"

Арест ярославского депутата продлили до конца октября. ФОТО: страница Романа Фомичева, "Фейсбук"

Депутату Ярославской областной думы Роману Фомичеву продлили домашний арест до 30 октября. Напомним, что народный избранник был задержан в начале апреля по подозрению в пособничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Подробности уголовного дела пока не известны.

Из-за уголовного дела членство в партии «Единая Россия» для Романа Фомичева приостановлено. Как пояснила секретарь регионального отделения партии Ольга Хитрова, это обычная практика.

- Существует четкое правило – если на ее члена было заведено уголовное дело, его членство в партии приостанавливается до вынесения решения по делу. В случае вынесения обвинительного приговора будет решаться вопрос об исключении, - рассказала Ольга Хитрова.