Ярославские пенсионеры получат по 10 тысяч рублей к пенсии: график выплат

В Управлении ПФР Ярославля уточнили, когда будут выплачиваться деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Управление ПФР в Ярославле опубликовало график выплаты пенсий и социальных пособий в сентябре. Ярославские пенсионеры, как и пенсионеры по всей стране, по указу Президента РФ от 24 августа получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей.

В городских отделениях почтовой связи с 6-ти разовой доставкой:

11 сентября – за 11 и 12 сентября,

13 сентября – за 13 и 17 сентября,

14 сентября – за 14, 18 и 21 сентября,

15 сентября – за 15, 20 и 22 сентября,

16 сентября – за 16, 19 и 23 сентября.

В отделениях почтовой связи с 5-ти разовой доставкой (выходной: воскресенье-понедельник):

11 сентября – за 11, 12 и 13 сентября,

14 сентября – за 14, 17 и 20 сентября,

15 сентября – за 15, 18 и 21 сентября,

16 сентября – за 16, 19, 22 и 23 сентября.

В отделениях почтовой связи с 5-ти разовой доставкой (выходной: суббота-воскресенье):

13 сентября – за 13 и 17 сентября,

14 сентября – за 14, 18 и 21 сентября,

15 сентября – за 15, 20 и 22 сентября,

16 сентября – за 16, 19 и 23 сентября.