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Общество31 августа 2021 12:24

На Волге Ярославля снова были замечены "радужные" пятна

Для акватории подобные выбросы совсем не радужны
Анастасия Голубева
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На Волге Ярославля снова были замечены «радужные» пятна. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

На Волге Ярославля снова были замечены «радужные» пятна. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

За последние месяцы ярославцы все чаще замечают в воде реки Волги цветные пятна – выбросы нефтепродуктов. Маслянистые круги расходятся прямо у берега.

- Снова сброс нефтепродуктов в Волгу в районе Заволжского моста, - пишут горожане в соцсетях.

Весной текущего года Росприроднадзор вместе с департаментом окружающей среды Ярославской области уже ставили на контроль подобную ситуацию, специалисты брали пробы воды. Экспертиза тогда показала, что содержание нефтепродуктов в Волге было превышено в 1,5 раза.

К сожалению, история повторяется вновь. Мы будем следить за ее развитием.