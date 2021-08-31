В Ярославле водитель чуть не погиб из-за украденного люка

Машина после встречи с открытым колодцем вылетела в кювет и перевернулась. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В Ярославле из-за украденной крышки канализационного люка чуть не погиб водитель. Его машина наехала на препятствие, вылетела в кювет и перевернулась.

- Попал в открытый люк на Промышленном шоссе. Спасибо людям, остановились помочь. Слава богу, жив остался, - пишет пострадавший мужчина в группе «Ярославль LIVE».

Автор поста выложил две фотографии с места ДТП: на одной – перевернутый автомобиль, на другой – открытый колодец, который даже на невысокой скорости практически невозможно заметить.

- Вчера там ехал вечером, темень, а люк был шинами перекрыт и в темноте его не видно, - пишет другой водитель.

На сообщение о ДТП отреагировали в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. Они пообещали направить информацию в сетевую организацию, чтобы те закрыли люк.