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Общество31 августа 2021 9:31

В Ярославской области оправдали замдиректора школы, в которой футбольные ворота разбили голову девочке

Суд не нашел в действиях сотрудника школы состава преступления
Полина Вачнадзе
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Металлические футбольные ворота упали на 13-летнюю девочку

Металлические футбольные ворота упали на 13-летнюю девочку

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Пошехонском районном суде оправдали заместителя директора по хозяйственной части местной школы. Суд не нашел в действиях сотрудника образовательного учреждения состава преступления. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

- Суд пришел к выводу об отсутствии в действиях подсудимой состава преступления. За ней признано право на реабилитацию. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса, - пояснили в суде.

Напомним, что ЧП на спортивной площадке пошехонской школы произошло в апреле прошлого года. Металлические футбольные ворота упали на 13-летнюю девочку. Подросток получила тяжелую черепно-мозговую травму, пережила сложную операцию и какое-то время находилась в тяжелом состоянии.