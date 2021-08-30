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Общество30 августа 2021 18:50

В Ярославле за три дня поймали 12 пьяных водителей

Проверяли автовладельцев с 27 по 29 августа
Анастасия Голубева
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В Ярославле с 27 по 29 августа сотрудники ГИБДД проверяли и останавливали водителей, которые ехали в нетрезвом виде. Результат неутешительный – 12 человек находились в алкогольном опьянении за рулем.

- Госавтоинспекция напоминает: за управление транспортным средством в состоянии опьянения, как и за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством сроком от полутора до двух лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.