В Ярославле за три дня поймали 12 пьяных водителей

В Ярославле с 27 по 29 августа сотрудники ГИБДД проверяли и останавливали водителей, которые ехали в нетрезвом виде. Результат неутешительный – 12 человек находились в алкогольном опьянении за рулем.

- Госавтоинспекция напоминает: за управление транспортным средством в состоянии опьянения, как и за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством сроком от полутора до двух лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.