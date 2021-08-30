В Ярославской области могут появиться комары – переносчики лихорадки Западного Нила

В Ярославской области могут появиться комары, которые являются переносчиками лихорадки Западного Нила Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области могут появиться комары, которые являются переносчиками лихорадки Западного Нила. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

По словам специалистов, для распространения инфекции сложатся благоприятные погодные условия – осень ожидается теплая, затяжная и с обилием осадков.

- В осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя, - уточнили в Роспотребнадзоре.

Лихорадка Западного Нила – это инфекционная болезнь, которая протекает у человека в виде лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации. С тяжелых случаях возможно поражение нервной системы. Заражение происходит при укусе комаром.

Чтобы защититься от опасных кровососов, сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют носить защитную одежду, использовать репелленты, защищать жилье от комаров.