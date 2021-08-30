В Ярославской области 162 пациента с COVID-19 находятся в крайне тяжелом и тяжелом состоянии

У 960 человек состояние средней степени тяжести Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области эпидемиологическая ситуация по-прежнему остается напряженной. Ежедневно регистрируется чуть меньше 200 новых заражений, умирают по 6 человек в день.

Для приема пациентов с коронавирусом перепрофилированы 1686 коек в 17 медицинских учреждениях региона. Состояние 162 пациентов врачи оценивают как крайне тяжелое и тяжелое – они находятся на ИВЛ и кислородной поддержке. У 960 больных состояние средней степени тяжести.

По данным оперативного штаба, на 30 августа в Ярославской области зафиксировано 193 новых заражения коронавирусом, шесть человек скончались. С начала пандемии в регионе умерли 1014 ярославцев, заболели 55 595.