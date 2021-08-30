Ярославец отдал телефонным мошенникам более 3 миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

57-летний житель Ярославля стал жертвой мошенников: мужчина отдал злоумышленникам более 3 миллионов рублей. Около 800 тысяч он снял со своего счета, анна 2 с лишним миллиона оформил кредиты, которые теперь будет выплачивать.

Ярославец объяснил полицейским, что ему позвонила женщина, которая представилась сотрудницей службы безопасности Центробанка и сообщила, что с его лицевого счеты пытаются списать деньги и оформить кредит.

- В процессе разговора «представительница Центробанка» выяснила, какие счета и вклады есть у заявителя. После чего поступил следующий звонок. Позвонивший представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что от службы безопасности Центробанка поступило заявление о мошенничестве проводится расследование, нельзя никому разглашать эту информацию, - рассказали о схеме работы злоумышленников в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Два дня мошенники «обрабатывали» мужчину. За это время на его телефон поступило более 20 звонков с разных номеров. В итоге, действуя по указаниям звонивших, ярославец снял со своего счета все сбережения – более 800 тысяч рублей, а потом оформил два кредита на сумму в более чем 2 миллиона рублей. Эти деньги он обналичил и перевел мошенникам.

Как отметили в полиции, большинство звонков было с номеров «+7495…» и «+7499…». Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».