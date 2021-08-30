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Спорт30 августа 2021 12:14

Ярославский пловец Кирилл Абросимов взял бронзу на соревнованиях по плаванию в открытой воде

Кирилл Абросимов стал третьим среди лучших спортсменов мира
Полина Вачнадзе
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Кирилл Абросимов стал третьим среди лучших спортсменов мира

Кирилл Абросимов стал третьим среди лучших спортсменов мира

Фото: Правительство Ярославской области

Ярославский спортсмен Кирилл Абросимов завоевал бронзу на втором этапе мировой серии FINA Marathon Swim World Series 2021. Соревнования прошли в Северной Македонии на Охридском озере. Они собрали лучших спортсменов мира, в том числе и олимпийских чемпионов.

Чтобы преодолеть дистанцию в 10 километров, у Кирилла Абросимова ушел 1 час 54 минуты и 58 секунд.

- Только в условиях конкурентной борьбы с мировыми лидерами можно повышать свой уровень и отрабатывать тактические моменты. Такие старты просто необходимы для моей подготовки в борьбе на главных мировых и Европейских чемпионатах, - написал на своей странице в социальной сети Кирилл.

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