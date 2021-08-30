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Общество30 августа 2021 11:45

В Ярославской области полицейские спасли заплутавшего в лесу грибника

Два часа мужчина шел на звук сирены и свет проблесковых маячков
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области полицейские спасли заплутавшего в лесу грибника

В Ярославской области полицейские спасли заплутавшего в лесу грибника

Фото: Полина Вачнадзе

В Первомайском районе Ярославской области сотрудники ГИБДД помогли мужчине, который ушел за грибами, вернуться домой. К инспекторам, которые находились на патрулировании, обратилась женщина. Она рассказала, что муж ушел за грибами и заблудился. С ней он поддерживает связь по телефону, но самостоятельно выйти из леса не может.

Сотрудники ГИБДД поехали к лесу. Включили звуковые и световые сигналы на служебном автомобиле, чтобы мужчина шел на них. А супруга постоянно общалась с мужем по телефону. Спустя два часа грибник вышел к людям.

Его жена позвонила по телефону доверия регионального УМВД и поблагодарила полицейских за помощь.