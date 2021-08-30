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Общество30 августа 2021 10:29

Мэр Ярославля рекомендовал ограничить продажу спиртного в День города

«Сухой закон» будет действовать в центре Ярославля
Полина Вачнадзе
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«Сухой закон» будет действовать в центре Ярославля

«Сухой закон» будет действовать в центре Ярославля

Мэр Ярославля Владимир Волков рекомендовал ограничить продажу спиртных напитков в День города 18 сентября. Соответствующее распоряжение уже подписано.

Алкоголь именно рекомендовано не продать, запретить его реализацию городские власти не могут. «Сухой закон» попросили соблюсти в пределах Красной площади, Волжского бульвара, Волжской набережной, Советского переулка, Советской площади, улицы Нахимсона, Богоявленской площади и улицы Первомайской.

Прошлый День города по аналогичному распоряжению главы Ярославля также был «безалкогольным».