Ярославцы бьют тревогу из-за сноса здания у бывшей гостиницы «Царьград»

В Ярославле начали снос пристройки к зданию бывшей гостиницы «Царьград». ФОТО: Ольга МАЗАНОВА

Градозащитники и простые ярославцы бьют тревогу: в Ярославле начали снос здания у бывшей гостиницы «Царьград».

- Ярославль, зона ЮНЕСКО. Незаконный снос исторического здания за гостиницей «Царьград». Вызвала наряд полиции. Написала заявление в УМВД с просьбой провести проверку по факту незаконного сноса исторического задания и привлечь к установленной законом ответственности виновных в сносе. Обломки исторического здания, от которого осталась часть стены, строительный мусор вывезли. Позор прикрыли строительным забором, асфальт помыли из шланга: смыли следы преступления, - пишет на своей странице в «Фейсбуке» градозащитник Ольга Мазанова.

Региональный департамент охраны объектов культурного наследия начал проверку по сообщению неравнодушных горожан. Предстоит установить, когда помещения были пристроены к зданию гостиницы. На данный момент «Царьград» является памятником регионального значения, а вот пристройка никаких официальных статусов не носит.

- Согласно регламентам проекта зон охраны, запрещен снос зданий без разрешения департамента, построенных до 1957 года. В случае выявления нарушений законодательства будут приняты процессуальные меры, - пояснили в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области.