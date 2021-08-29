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Общество29 августа 2021 19:04

В Ярославле дети нашли муляж гранаты

На место прибыли сотрудники Росгвардии
Анастасия Голубева
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В Ярославле дети нашли муляж гранаты

В Ярославле дети нашли муляж гранаты

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сегодня днем, 29 августа, в Ярославле на улице Урицкого во дворе дети нашли муляж гранаты. Они передали находку мужчине, который позвонил в полицию и сообщил о подозрительном предмете. На место, где нашли муляж гранаты, приехали взрывотехники ОМОН Росгвардии.

- Установлено, что найденный предмет является макетом гранаты, опасности не представляет. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.