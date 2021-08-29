В Ярославле ищут пропавшего подростка Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле ищут 16-летнего Тимофея Начиналова. Вчера, 28 августа, он ушел из дома и сейчас о нем ничего неизвестно.

Приметы Тимофея: на вид 18 лет, рост 187 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые. Он был одет в черную толстовку с капюшоном, джинсы черного цвета и черные кроссовки.

Если вы располагаете информацией, которая может помочь в установлении местонахождения Тимофея Начиналова , сообщите в полицию по телефону «02», «102» или по телефону полиции Ленинского района (4852) 73-02-02, или же по телефону СКР по Ярославской области 8-962-209-00-08.