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Общество29 августа 2021 12:34

В Ярославле у предпринимателя арестовали 34 земельных участка

После этого он выплатил долг в размере 2, 2 миллионов рублей
Анастасия Голубева
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В Ярославле у предпринимателя арестовали 34 земельных участка

В Ярославле у предпринимателя арестовали 34 земельных участка

Фото: Евгения ГУСЕВА

Ярославский предприниматель задолжал кредиторам больше двух миллионов рублей. Судебные приставы предупреждали мужчину о последствиях невыплаты. По решению суда предприниматель должен был отдать долг, но он не спешил это делать.

- Поэтому судебные приставы применили комплекс мер принудительного характера, в том числе наложили арест на 34 земельных участка, предназначенных для строительства жилых домов, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области. - Применение этих мер тут же повлияло на сознательность и платежеспособность предпринимателя, который через несколько дней погасил задолженность в полном объеме.