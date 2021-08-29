В Ярославле у предпринимателя арестовали 34 земельных участка Фото: Евгения ГУСЕВА

Ярославский предприниматель задолжал кредиторам больше двух миллионов рублей. Судебные приставы предупреждали мужчину о последствиях невыплаты. По решению суда предприниматель должен был отдать долг, но он не спешил это делать.

- Поэтому судебные приставы применили комплекс мер принудительного характера, в том числе наложили арест на 34 земельных участка, предназначенных для строительства жилых домов, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области. - Применение этих мер тут же повлияло на сознательность и платежеспособность предпринимателя, который через несколько дней погасил задолженность в полном объеме.