Жительница Ярославля отдала мошенникам 1,5 миллиона рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В полицию Кировского района позвонила 55-летняя жительница Ярославля и сообщила, что ей звонили неизвестные, которые сказали, что на женщину пытаются незаконно оформить кредит. Мошенники убедили ярославну снять миллион рублей со своего счета и перевести по номеру, который они ей сообщили.

Дальше неизвестные убедили женщину оформить кредит на 500 тысяч рублей и перевести эти деньги им по тому же номеру, она так и сделала.

- Полицией Кировского района возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.