Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 августа 2021 11:31

Жительница Ярославля отдала мошенникам 1,5 миллиона рублей

Злоумышленники действовали по телефону
Анастасия Голубева
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Жительница Ярославля отдала мошенникам 1,5 миллиона рублей

Жительница Ярославля отдала мошенникам 1,5 миллиона рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В полицию Кировского района позвонила 55-летняя жительница Ярославля и сообщила, что ей звонили неизвестные, которые сказали, что на женщину пытаются незаконно оформить кредит. Мошенники убедили ярославну снять миллион рублей со своего счета и перевести по номеру, который они ей сообщили.

Дальше неизвестные убедили женщину оформить кредит на 500 тысяч рублей и перевести эти деньги им по тому же номеру, она так и сделала.

- Полицией Кировского района возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.