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Общество29 августа 2021 10:20

В Ярославле 6 и 7 сентября перекроют движение

Из-за проведения мероприятий, посвященных памяти «Локомотива»
Анастасия Голубева
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В Ярославле 6 и 7 сентября перекроют движение

В Ярославле 6 и 7 сентября перекроют движение

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 6 и 7 сентября в связи с проведением мероприятий, посвященных памяти хоккейной команды «Локомотив», частично перекроют движение в городе. На участках Которосльной набережной, бульвара Мира (Демидовский сквер), Волжской набережной 7 сентября с 7 часов до 12 часов машины не смогут ездить в обычном режиме. Также дорога будет перекрыта на участке улицы Чехова с 7 до 13 часов.

С 19 часов 6 сентября до окончания мероприятий 7 сентября на улице Угличской и на указанных участках улиц движение тоже будет приостановлено.