Пришла беда откуда не ждали: ярославну обманули, когда она хотела немного попутешествовать

Женщина забронировала машину в специальном приложение по перевозке пассажиров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

39-летняя жительница Ярославля решила отправиться в поездку, забронировав машину в специальном приложение по перевозке пассажиров. Но женщину ждала большая неприятность, которую она явно не могла просчитать. Ярославна стала жертвой интернет-мошенников.

- Женщина заказала поездку, а затем перешла по ссылке, которую ей прислали в одном из мессенджеров, где указала реквизиты банковской карты. После этого произошло списание со счета денежных средств, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Злоумышленники похитили у женщины 4400 рублей. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.