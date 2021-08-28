Кража года: ярославец украл компьютер, которым не умеет пользоваться

Суд назначил мужчине три года лишения свободы условно.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В криминальных историях случаются и такие повороты, как этот. По версии следствия, 34-летний ярославец вскрыл гараж своего знакомого, где хранился компьютер за 1,6 миллиона рублей. Машина эта была не простая, а для производства криптовалюты.
Почему такой дорогостоящий аппарат стоял в гараже- неизвестно. Еще больше вопросов возникает к злоумышленнику, который сначала похитил компьютер, а после вернул хозяину. Оказалось, что ярославец не понял, как пользоваться машиной, и поэтому она стала ему не нужна.
Но явка с повинной не разжалобила владельца, поэтому против несостоявшегося программиста завели уголовное дело.
- В судебном заседании осужденный вину признал полностью и раскаялся в содеянном, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.
Суд назначил мужчине три года лишения свободы условно.