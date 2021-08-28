Кража года: ярославец украл компьютер, которым не умеет пользоваться

Суд назначил мужчине три года лишения свободы условно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В криминальных историях случаются и такие повороты, как этот. По версии следствия, 34-летний ярославец вскрыл гараж своего знакомого, где хранился компьютер за 1,6 миллиона рублей. Машина эта была не простая, а для производства криптовалюты.

Почему такой дорогостоящий аппарат стоял в гараже- неизвестно. Еще больше вопросов возникает к злоумышленнику, который сначала похитил компьютер, а после вернул хозяину. Оказалось, что ярославец не понял, как пользоваться машиной, и поэтому она стала ему не нужна.

Но явка с повинной не разжалобила владельца, поэтому против несостоявшегося программиста завели уголовное дело.

- В судебном заседании осужденный вину признал полностью и раскаялся в содеянном, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Суд назначил мужчине три года лишения свободы условно.