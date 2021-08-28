В Ярославле рассказали, будут ли отстранять от работы педагогов, не сделавших прививку против COVID-19

Пресс-конференция с председателем правительства Ярославской области Романом Колесовым. Фото: Влада Красоткина

Перед началом учебного года в Ярославской области все педагоги, не имеющие медицинских противопоказаний, должны сделать прививку от коронавируса. По постановлению главного санитарного врача, категория работники образовательных учреждений должна обязательно вакцинироваться.

- В образовательной сфере поставлена задача достичь вакцинации всех педагогов на 100%. Но для того, что бы начать данную работу необходимо преодолеть предел в 60%, что и было сделано. Руководитель учреждения должен иметь на руках один из трех документов: сертификат о вакцинации, заключение о медицинском отводе или документ о том, что сотрудник переболел коронавирусом и имеет антитела. Решение об отстранение будет принимать непосредственно руководитель, - сообщили на пресс-конференции с председателем правительства Ярославской области Романом Колесовым.

Согласно статистическим данным на 25 августа - 64% педагогов по Ярославской области прививались. Конкретно в Ярославле привилось 64,3% педагогов.