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Общество27 августа 2021 15:30

Засада откуда не ждали: ярославского фотографа перехитрили судебные приставы

У мужчины был долг за коммунальные услуги
Влада Красоткина
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Такой встречи должник явно не ожидал. Фото: пресс-служба УФФСП по Ярославской области.

Такой встречи должник явно не ожидал. Фото: пресс-служба УФФСП по Ярославской области.

Ярославский фотограф задолжал за коммуналку 75 тысяч рублей. Судебные приставы неоднократно требовали погасить долг, приходили к ярославцу домой, но он оставался за железной дверью и не выходил.

Поэтому приставы решились на хитрость: связались с должником под видом клиента и договорился на фотосессию в парке возле фонтана

Такой встречи мужчина явно не ожидал. К тому же у него арестовали фотоаппарат.

- В случае неуплаты задолженности в 10-дневный срок, фотоаппарат будет реализован в счет погашения долга, - сообщили в пресс-службе УФФСП по Ярославской области.