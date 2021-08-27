Конструктор предложения от «Ростелекома»: теперь каждый может создать свой идеальный тариф

Изображение: ПАО «Ростелеком»

Компания значительно усовершенствовала линейку конвергентных тарифов, которые включают в себя четыре основные услуги: домашний интернет, интерактивное ТВ, мобильную связь и онлайн-кинотеатр. Теперь абоненты «Ростелекома» могут не только объединять все необходимые услуги в один счет, но и настраивать каждую с учетом своих потребностей: выбирать оптимальную скорость интернета, управлять количеством минут мобильной связи, выбирать пакеты каналов интерактивного ТВ и фильмов в онлайн- кинотеатре Wink, сообщает пресс-служба компании.

Семьи могут воспользоваться привлекательной опцией, подключив до пяти номеров для совместного использования пакета минут, СМС и безлимитного интернета. Пользователи интерактивного ТВ и Wink оценят опцию «Управление просмотром», которая позволяет перематывать и ставить на паузу любимые передачи, записывать фильмы, использовать архив программ, прошедших в эфире за последние трое суток.

- Огромная доля абонентов на рынке не используют опции, оплаченные в пакетном тарифе и напротив, вынуждены докупать гигабайты мобильного интернета или минуты звонков, если включенных в пакетный тариф оказалось недостаточно. Мы создали для своих клиентов самый, на наш взгляд, комфортный и технологичный тариф-конструктор, с помощью которого можно подключать только реально необходимые цифровые услуги и только тот их объем, который используется, — рассказал старший вице-президент по работе с массовым сегментом компании «Ростелеком» Антон Годовиков.