В Ярославле задержали двух наркодилеров из Москвы

Наркодилеры хотели заработать на чужой зависимости. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24-летнего наркодилера задержали в районе железнодорожного перегона станции Ярославль. Полицейские нашли у парня 16 свертков с белым веществом. Позже экспертиза показала, что в свертках запечатано четыре грамма метадона.

- В это же время в одном из районов Ярославля задержали 25-летнюю жительницу Москвы. При допросе у девушки нашли 35 свертков с веществом. Оказалось, что это все тот же метадон - девять граммов, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Московские дилеры специально приехали в Ярославль на «заработки». Они хотели делать «закладки» и наживаться на чужой зависимости. Но теперь вместо «грязных» денег могут получить до 20 лет лишения свободы.