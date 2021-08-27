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Общество27 августа 2021 14:29

В Ярославле снова перенесли дату приемки проспекта Машиностроителей

В пресс-службе мэрии города рассказали, почему
Полина Вачнадзе
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В Ярославле снова перенесли дату приемки проспекта Машиностроителей

В Ярославле снова перенесли дату приемки проспекта Машиностроителей

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сегодня, 27 августа, должна была пройти приемка проспекта Машиностроителей после ремонта. Однако дату работы комиссии перенесли. Как пояснили в пресс-службе мэрии города, произошло это из-за неблагоприятных погодных условий.

- В какой день пройдет приемка, пока не известно. Все будет зависеть от погоды, - пояснили в ведомстве.

По договору проспект Машиностроителей должны были полностью сдать к началу августа. Однако подрядчик не успел вовремя закончить работы, за что будет наказан.