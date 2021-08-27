В «Яргорэлектротрансе» рассказали о водителе, который наехал на 3-летнюю девочку

Водителю грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Сергей ГАПОН

Вчера, 26 августа, в Ярославле под колесами автобуса №11 погибла трехлетняя девочка. Водитель начал движение, не убедившись, что все пассажиры вышли: в итоге бабушка оказалась зажатой в дверях и отпустила внучку, которую держала за руку. Девочка упала под колеса ЛИАЗа.

- Согласно регламенту и должностной инструкции, водитель с утра получил путевой листок у диспетчера, прошел медицинское освидетельствование и проверку отдела технического контроля. Далее он на исправном автобусе выехал на линию. Водитель работал на нашем предприятии в течение 20 лет, дисциплинарных взысканий не имеет, характеризуется с положительной стороны. Выражаю свои глубокие соболезнования родителям и родным девочки, - сказал директор АО «ЯрГЭТ» Сергей Завьялов.

Как уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля, с 2000 по 2019 года мужчина работал в ПАТП-1, после уволился и трудоустроился в АТП. А в феврале 2021 года вновь вернулся в ПАТП.

Правоохранительные органы в отношении 62-летнего мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование взяли на контроль прокурор Ярославской области и глава Следственного комитета России.