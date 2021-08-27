Вез на тачке: в Рыбинске задержали похитителя люка

Мужчина вез украденное в пункт приема металлолома Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рыбинске участковый остановил подозрительного мужчину, который передвигался по городу с тачкой. При осмотре в ней нашли металлический канализационный люк, который, как потом выяснилось, рыбинец снял с колодца в районе проспекта Мира.

- Подозреваемый – неработающий 31-летний житель Рыбинска. Он намеревался сдать похищенное в пункт приема металла. Сумма ущерба составила около 9,5 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу».

Те, люди, которые зарабатывают себе на жизнь кражей люков, как правило, даже не задумываются о том, что открытые колодцы представляют опасность и для пешеходов, и для автомобилей. Не так давно в Ярославле мужчина вместе с собакой провалились в открытый колодец на Тутаевском шоссе.