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Происшествия27 августа 2021 12:09

Вез на тачке: в Рыбинске задержали похитителя люка

Мужчина вез украденное в пункт приема металлолома
Полина Вачнадзе
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Мужчина вез украденное в пункт приема металлолома

Мужчина вез украденное в пункт приема металлолома

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рыбинске участковый остановил подозрительного мужчину, который передвигался по городу с тачкой. При осмотре в ней нашли металлический канализационный люк, который, как потом выяснилось, рыбинец снял с колодца в районе проспекта Мира.

- Подозреваемый – неработающий 31-летний житель Рыбинска. Он намеревался сдать похищенное в пункт приема металла. Сумма ущерба составила около 9,5 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу».

Те, люди, которые зарабатывают себе на жизнь кражей люков, как правило, даже не задумываются о том, что открытые колодцы представляют опасность и для пешеходов, и для автомобилей. Не так давно в Ярославле мужчина вместе с собакой провалились в открытый колодец на Тутаевском шоссе.