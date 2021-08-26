Из-за массового отравления детей в ярославском лагере «Сахареж» возбуждено уголовное дело

Более 20 детей и подростков во время отдыха в "Сахареже" подхватили инфекционное заболевание Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области из-за массового заболевания детей в оздоровительном лагере «Сахареж» возбуждено уголовное дело. Об этом КП-Ярославль сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.

- В связи с широким общественным резонансом был инициирован вопрос о передаче материалом проверки по факту отравления детей в оздоровительном лагере «Сахареж» в производство Ярославского следственного отдела на транспорте. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей», - пояснили в ведомстве.

С 11 по 18 августа с признаками инфекционного заболевания в «Сахареже» слегли более 20 детей. Из-за этого четвертую смену пришлось завершить досрочно и отправить отдыхающих по домам.

Сейчас следователи допрашивают работников и администрацию оздоровительного лагеря. Назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.