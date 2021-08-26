В полыхающем доме было четыре человека: троих братьев из Ярославля признали виновными в жутком преступление

Чудом избежал смерти сосед пострадавших. Фото: СУ СКР по Ярославской области

26 августа в Ярославском областном суде положили конец страшной истории о сожжение четырех человек. На скамье подсудимых оказались три брата из Ярославля - 22, 25 и 36 лет.

- Приговором суда в зависимости от роли и степени участия злоумышленникам назначены следующие наказания: 36-летний мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, 25-летнему мужчине назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, 22-летнему мужчине назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Также со старшего брата, которому назначили пожизненное заключение взыскана компенсация морального вреда для двух потерпевших - по 1 000 000 рублей каждому. Кроме этого, его обязали выплатить материальный ущерб - 114 077 и 44 538 рублей, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Четыре человека погибли в огне в феврале прошлого года, причем, все они оказались, по сути, случайными жертвами чужого конфликта. Обвиняемые пришли в частный дом в Красноперекопском районе Ярославля для того, чтобы наказать обидчика. Но его дома не оказалось. Тогда мужчины избили хозяев жилья и двух их гостей. Когда потерпевшие потеряли сознание, нападавшие забрали более-менее ценные вещи, а чтобы скрыть следы преступления подожгли дом. Смерть четырех человек наступила от отравления угарным газом. Чудом избежал смерти сосед пострадавших: дом был разделен на две части и за стенкой жил пенсионер. Его успели вывести из огня.