В Рыбинске подорвут башню старого элеватора

Работы будут сопровождаться гудками сирены. Фото: Алексей БУЛАТОВ

31 августа в Рыбинске снесут башню старого элеватора, которая находится на окраине микрорайона Копаево. Работы будут проходить с 12 до 15 часов. Сносить объект будут взрывом - этим займется специальная организация.

- На проведение работ специализированная организация подготовила проект и получила разрешение в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, - сообщили в администрации Рыбинска.

Работы будут сопровождаться гудками сирены. Первый сигнал – один продолжительный гудок сирены – предупредительный. Второй – два продолжительных гудка - боевой, по нему производится взрыв. Третий сигнал – три коротких гудка – после осмотра места взрыва и принятия решения об окончании взрывных работ.