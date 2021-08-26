Из Ярославля в Калининград и обратно можно будет долететь за 1 рубль

Из Ярославля в Калининград будут летать самолеты Фото: Мария ЛЕНЦ

Из Ярославля в Калининград с 17 октября будут летать самолеты. Вылеты запланированы на воскресенья, в перспективе рассматривается возможность увеличения частоты полетов до двух раз в неделю.

Время в пути – 2 часа 20 минут. Вылеты из Туношны планируются в 16:00, из Калининграда в Туношну – в 11:55. Как сообщает правительство Ярославской области, работать на линии будет «Boeing 737-800» на 189 кресел.

Продажа билетов уже началась. Цена – от 2714 рублей.

- Кроме того, предусмотрено беспрецедентное субсидирование для семей с детьми. Для применения льготы необходимо оформить бронирование билетов в прямом и отдельно в обратном направлении на всю семью. Количество мест ограничено, - сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в соцсетях.

Подробную информацию о расписании, рейсах и стоимости авиабилетов можно получить в справочной аэропорта по телефону (4852) 43-18-00 и на официальных сайтах аэропорта и авиакомпании.