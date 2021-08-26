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Общество26 августа 2021 13:09

В Ярославской области скончался депутат думы

Умер депутат Переславской городской думы Сергей Царев
Полина Вачнадзе
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Скончался депутат Переславской городской думы Сергей Царев. ФОТО: страница Ирины Строкиновой ВКонтакте

Скончался депутат Переславской городской думы Сергей Царев. ФОТО: страница Ирины Строкиновой ВКонтакте

24 августа скончался депутат Переславской городской думы Сергей Царев. Ему был 41 год. О смерти Сергея Царева сообщила глава Переславля-Залесского Ирина Строкинова.

- Я выражаю глубочайшие соболезнования его родным и близким. Мы скорбим вместе с вами. Порядочный и рассудительный, эрудированный и целеустремленный, Сергей Глебович всегда спокойно отстаивал свою точку зрения, демонстрируя знания в правовых и экономических вопросах, пользовался у коллег и своих избирателей заслуженным авторитетом и уважением. Это тяжелая утрата для нас, безвременная и невосполнимая. Мы навсегда сохраним светлую память о нем в наших сердцах и истории нашего города, - написала Ирина Строкинова.

Сергей Царев родился в Москве, жил также в столице, а в Переславле имел бизнес. Депутат был женат, воспитывал двоих детей.

Вчера, 25 августа в реанимации скончался лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев. Политик болел коронавирусом, который дал осложнение на сердце.

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