Пытался остаться незамеченным: ярославец нарушил ПДД более 80 раз

Мужчина, думал, что остается незамеченным. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Случается и такое: в Ярославле водитель на авто без регистрации нарушил правила дорожного движения более 80 раз. Мужчина, думал, что остается незамеченным, однако найти его удалось благодаря специальной программе «Паутина». Эта программа позволяет обрабатывать информацию о нарушениях на дорогах, поступающую с комплексов фото- и видеофиксации. После она рассылает нарушителям уведомления.

- Это уже не первый случай привлечения к административной ответственности владельцев, управляющих незарегистрированными транспортными средствами, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возможно, нарушитель думал, что ему все сойдет с рук, раз машина не зарегистрирована и информации о новом собственнике нет. Но «тайного» водителя вычислили без труда.