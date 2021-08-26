Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 августа 2021 13:00

Пытался остаться незамеченным: ярославец нарушил ПДД более 80 раз

Он ездил на незарегистрированном автомобиле
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина, думал, что остается незамеченным.

Мужчина, думал, что остается незамеченным.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Случается и такое: в Ярославле водитель на авто без регистрации нарушил правила дорожного движения более 80 раз. Мужчина, думал, что остается незамеченным, однако найти его удалось благодаря специальной программе «Паутина». Эта программа позволяет обрабатывать информацию о нарушениях на дорогах, поступающую с комплексов фото- и видеофиксации. После она рассылает нарушителям уведомления.

- Это уже не первый случай привлечения к административной ответственности владельцев, управляющих незарегистрированными транспортными средствами, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возможно, нарушитель думал, что ему все сойдет с рук, раз машина не зарегистрирована и информации о новом собственнике нет. Но «тайного» водителя вычислили без труда.