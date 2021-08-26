В Ярославской области грузовик сбил пешехода насмерть

ДТП произошло в Даниловском районе Фото: Сергей ГАПОН

25 августа около 22 часов на трассе «Москва – Холмогоры» в Даниловском районе произошло ДТП. Грузовик «Вольво», которым управлял 58-летний водитель, сбил пешехода. 80 летний мужчина скончался дол приезда скорой помощи, сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

- По предварительной информации, пешеход находился на краю проезжей части, - уточнили в полиции.

На месте работали сотрудники ДПС, медики. Проводится проверка, уточняются все обстоятельства аварии.

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