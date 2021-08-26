Есть пострадавшие: под Ярославлем столкнулись «Лексус» и «Форд»

На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Фото: УМВД по Ярославской области

Вечером 25 августа на трассе «Москва-Холмогоры» в Ростовском районе Ярославской области столкнулись машины «Форд» и «Лексус».

- ДТП произошло на 190 километре трассы «Москва-Холмогоры». В результате пострадали 65-летний водитель «Форд» и 60-летняя пассажира. Мужчину и женщину госпитализированы с травмами, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас ГИБДД проводят проверку и устанавливают все причины произошедшего. На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики.