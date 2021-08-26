В Ярославле изменили расписание автобуса №21 и трамвая №5 Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ярославле с 26 августа изменится расписание автобуса №21 и трамвая №5. В рабочие дни общественный транспорт будет ходить иначе, сообщают на сайте «Яргортранса».

Расписание автобуса №21, который ездит по маршруту «Красная площадь – Очапки», можно узнать здесь.

Расписание трамвая №5 «Улица Чкалова – Больница №9» можно узнать здесь.

Кроме того, с 30 августа в Ярославле возобновляется работа автобуса №22с «Красная площадь – Студенческий городок».