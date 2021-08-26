Съемка «обнаженки» и разгром квартиры: в Ярославле начался суд над стримерами

Все происходящее в квартире транслировалось в Интернете. Скриншот с видео

25 августа в Заволжском суде Ярославля должно было состояться первое заседание по уголовному делу стримеров, которые разгромили квартиру многодетной матери.

- Мировым судьей на предварительном слушании принято решение о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании в связи с тем, что рассмотрение уголовного дела может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства, - рассказали в пресс-службе областного суда

Но заседанию было не суждено состояться, потому что оба подсудимых не явились в суд. Рассмотрение дела перенесли на 15 сентября.

Напомним, что в марте этого года молодые парни 18 и 22 лет устроили погром в квартире своей знакомой. Весь процесс они показывали в прямом эфире и просили донаты за продолжение. Хозяйка квартиры не могла сопротивляться из-за сильного алкогольного опьянения. Один из парней вступил с женщиной в интимную связь, транслируя это для подписчиков.