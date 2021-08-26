В Ярославской области 27 августа пройдет день бесплатной юридической помощи

27 августа, в пятницу, в Ярославской области пройдет день бесплатной юридической помощи. Бесплатную консультацию специалистов можно будет с 09:00 до 17:00 в общественных приемных губернатора:

– Большое Село, пл. Советская, 5, каб. 25;

– пос. Некрасовское, ул. Мира, 6 (Некрасовская центральная библиотека);

– Переславль-Залесский, ул. Советская, 5;

– Пошехонье, пл. Свободы, 9, каб. 218;

– Ростов, пл. Советская, 15;

– Рыбинск, ул. Чкалова, 89, каб. 227;

– Тутаев, ул. Романовская, 35, каб. 8;

– Углич, пл. Успенская, 2, каб. 101;

– Ярославль, ул. Трефолева, 20г;

– Ярославль, Ленинградский пр., 50, каб. 108;

– Ярославль, пр. Авиаторов, 74а;

– Ярославль, Московский пр., 107, каб. 335а;

– Тутаев, ул. Ушакова, 64а.

Также бесплатную юридическую помощь можно получить в Институте развития стратегических инициатив по адресу Ярославль, улица Максимова,8.

По вопросам нотариальной деятельности консультации пройдут в Ярославской областной нотариальной палате с 10 до 13 часов (Ярославль, пр. Ленина, 7, корп. 2) и в помещениях нотариальных контор в часы их работы. Телефон для справок: (4852) 71-51-63.

По вопросам защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг, в частности в сфере потребительского кредитования и страхования ОСАГО, прием ведут специалисты ЯРО «Финпотребсоюз» и представители отделения по ЯО ГУ ЦБ РФ по ЦФО по адресу: Ярославль, ул. Чкалова, 2, оф. 421 (пропускная система). Телефон для записи: (4852) 64-99-83.

Получить разъяснения по действующему законодательству об исполнительном производстве можно с 9 до 16 часов в управлении Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области (Ярославль, пр. Октября, 17г, каб. 206), а также по телефону: (4852) 25-75-51. Перерыв на обед – с 12.30 до 13.18.