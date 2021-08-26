В Ярославле на Московском проспекте ремонтируют двор Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на Московском проспекте во дворе дома №163 идет ремонт. Сама многоэтажка достаточно большая – 18 подъездов. В этом году отремонтируют только половину двора, вторую половину – в 2022.

Сейчас планируется укладка нового асфальта на проезжей части, замена тротуаров, а также установка лавочек и урн. Помимо этого, рабочие уже заменили освещение и спилили аварийные деревья.

- Мы приступили к работам месяц назад. За это время провели установку бортового камня, на 80% выполнили асфальтировку тротуаров, сейчас готовимся к укладке асфальта на проезжей части. Также провели вырубку деревьев и вывоз мусора. Ежедневно на объекте работают порядка 15 человек. Завершить благоустройство территории планируем в конце сентября, — поделился представитель подрядной организации Александр Ерохин.