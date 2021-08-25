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Общество25 августа 2021 16:26

400 тысяч ярославских пенсионеров получат «президентскую» выплату в 10 000 рублей

Начислять деньги начнут в сентябре
Полина Вачнадзе
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Начислять деньги начнут в сентябре

Начислять деньги начнут в сентябре

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В сентябре пенсионерам Ярославской области начнут перечислять по 10 тысяч рублей. Выплата будет происходить по указу главы государства. В нашем регионе ее получат 408 406 пенсионеров.

Деньги начнут переводить в сентябре. Никаких документов в Пенсионный фонд подавать не нужно, выплату начислят автоматически.

- Как отметил Президент страны, сегодня нужно прежде всего поддержать тех, у кого небольшие доходы, – сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. – Но считаю очень важным и показательным, что у государства есть такая возможность: экономика выходит из кризиса, сложившегося в связи с пандемией, и появляются резервы, которые идут на социальные нужды. Это уже ощутили родители, которые получили выплаты на детей. Теперь поддержка направлена пенсионерам и военнослужащим.