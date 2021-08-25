В Ярославле до 65 рублей подорожают школьные обеды

Цена школьных обедов в Ярославле вырастет до 65 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле с нового учебного года на 12% подорожают школьные обеды. Об этом сообщила директор департамента образования города Елена Иванова.

- Стоимость питания в школах будет увеличена на 12% и составит 65 рублей. Во всех школах будет действовать единое двухнедельное меню. Родители смогут воспользоваться безналичной оплатой питания, - пояснили Елена Иванова.

О том, что стоимость питания стоит увеличить до 75 рублей сказал генеральный директор ООО «Комбинат социального питания» Сергей Ивченко. По его словам, рост цен на продукты оказался более значительным, чем повышение цены на питание: говядина подорожала на 30%, картофель вместо 12 рублей будет стоить 27, та же ситуация и с другими овощами.

Вопрос о еще одном повышении стоимости школьного питания пока решили отложить. Его будут рассматривать при утверждении бюджета на 2022 год.