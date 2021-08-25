Команда Ярославской области взяла серебро на Кубке России по керлингу Фото: Правительство Ярославской области

Сборная Ярославской области заняла второе место на Кубке России по керлингу среди смешанных команд. Соревнования проходили в Иркутске с 19 по 25 августа. За победу боролись команды из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Новосибирской, Томской, Иркутской областей, а также Красноярского края.

В составе сборной нашего региона выступали Василий Тележкин, Александр Уткин, Мария Беляева и Дарья Семенова.

- Для нашей области керлинг – достаточно молодой вид спорта, но за несколько лет команда добилась хороших результатов, – отметил губернатора Дмитрий Миронов. - Ярославцы неоднократно входили в тройку лучших в стране. Их успехи – вдохновляющий пример для детей и молодежи, побуждающий заниматься физической культурой и спортом.