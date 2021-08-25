Получи дорогую игрушку: в Ярославской области появилась новая схема мошенничества

Злоумышленники обманывают родителей. Фото: группа ВКонтакте "Детский мир"

В России мошенники разработали новую схему обмана, применить ее пытаются и в Ярославской области. В родительские чаты или сразу в личные сообщения неизвестные присылают ссылку на розыгрыш подарков, действуя от имени компании «Детский мир». Но, не трудно догадать, никаких призов нет и не будет, как и не будет денег на счетах, если перейти по ссылке, указанной в сообщениях.

- По ссылке мошенники просят пройти опрос, выбрать приз, разослать информацию 20 друзьям, подписать согласие на вывод денег с карты и заполнить ее реквизиты для получения денежного приза, - сообщили в правительстве Ярославской области.

В компании «Детский мир» подтвердили, что никаких розыгрышей и опросов они не проводят:

- Если вам пишут в личные сообщения, представившись сотрудником «Детского мира», или просят связаться в комментариях под нашими постами — это мошенники!