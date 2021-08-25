В Ярославле сняли новогодние украшения на улице Депутатской. ФОТО: Елена Лункина

Поздно вечером 24 августа на улице Депутатской рабочие сняли новогодние украшения – знаки зодиака и фонарики. Ярославцы, которые заметили рабочих, забеспокоились – неужели в праздники центр города останется без оформления? Но в пресс-службе мэрии города всех успокоили. Оказалось, что Ярославль уже начал готовиться к новогодним каникулам.

- Украшения сняли для проверки, чистки и, если понадобится, ремонта, - пояснили в ведомстве.

Украшения в виде знаков зодиаков повесили на центральных улицах Ярославля в конце 2012 года.