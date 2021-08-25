Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2021 12:48

«Заплатил, а машину так и не увидел»: ярославца обманули при покупке автомобиля

Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Житель Данилова остался без нового авто.

Житель Данилова остался без нового авто.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Данилове Ярославской области 37-летний житель мечтал о новом авто. Листая сайты бесплатных объявлений, мужчина присматривал себе машину и спустя некоторое время нашел, что искал.

- Заявитель на сайте бесплатных объявлений заинтересовался информацией о продаже машины, после общения с "продавцом" перевел ему денежные средства в качестве предоплаты. После этого продавец перестал выходить на связь, объявление было удалено, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Предоплата была 170 тысяч рублей. Сейчас полиция по факту преступления проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.