«Заплатил, а машину так и не увидел»: ярославца обманули при покупке автомобиля

Житель Данилова остался без нового авто. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Данилове Ярославской области 37-летний житель мечтал о новом авто. Листая сайты бесплатных объявлений, мужчина присматривал себе машину и спустя некоторое время нашел, что искал.

- Заявитель на сайте бесплатных объявлений заинтересовался информацией о продаже машины, после общения с "продавцом" перевел ему денежные средства в качестве предоплаты. После этого продавец перестал выходить на связь, объявление было удалено, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Предоплата была 170 тысяч рублей. Сейчас полиция по факту преступления проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.